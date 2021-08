Motociclista morre em choque com carro em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:26 Facebook

Um homem de 62 anos morreu, esta segunda-feira, numa colisão entre o ciclomotor que conduzia e um veículo de passageiros na intersecção entre as estradas nacionais 201 e 308, em Anais, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 10 horas, na zona conhecida como rotunda dos Corvos, e o óbito foi descarado no local.

Prestaram socorro oito operacionais, com quatro viaturas dos Bombeiros e SIV de Ponte de Lima, a VMER de Barcelos e GNR.