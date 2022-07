Mulher com 70 anos morre após cair em tanque em Ponte de Lima

JN/Agências Hoje às 20:46 Facebook

Uma mulher com cerca de 70 anos morreu, esta sexta-feira, após cair num tanque de água em Ribeira, Ponte de Lima, revelou à Lusa fonte da GNR daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

O alerta foi dado pelas 18.42 horas tendo acorrido ao local os Bombeiros de Ponte de Lima, que a encontraram "em paragem cardiorrespiratório", não conseguindo reverter a situação nas "manobras de reanimação", após o que o "óbito foi declarado no local", acrescentou.

O corpo da mulher vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo, disse a fonte.

Segundo a página da Proteção Civil estiveram no local 18 operacionais e seis viaturas.