Uma mulher de 46 anos foi atropelada mortalmente esta tarde na A3, zona de Labruja, em Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a ocorrência foi registada cerca das 16.10 horas, no sentido Norte-Sul, ao quilómetro 84.9 e implicou corte parcial da via direita.

Prestaram socorro meios dos Bombeiros e a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, GNR e da concessionária Brisa.