Mulher em estado grave após despiste de trator em Ponte de Lima

Uma mulher com cerca de 60 anos ficou esta sexta-feira em estado grave, após o despiste do trator agrícola que conduzia em Moreira do Lima, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 17.58 horas. A vítima teve de ser desencarcerada. Foi transportada para o hospital de Viana do Castelo.

Para o local foram mobilizados sete operacionais com duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, SIV de Arcos de Valdevez e VMER do Alto Minho.