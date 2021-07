Mulher resgatada por heli da Força Aérea em Ponte de Lima

A.F. Hoje às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um helicóptero Koala da Força Aérea resgatou uma mulher de 41 anos, que partiu um pé durante uma caminhada. A mulher estava numa zona inacessível por carro todo terreno e está a caminho do Hospital de Viana do Castelo.

A ferida ligeira estava a fazer uma caminhada com amigos num trilho entre a Senhora do Minho (Viana do Castelo) e Ponte de Lima, quando caiu e partiu um pé. Inicialmente, não conseguia sequer indicar com precisão onde estava, de acordo com os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima. Quando foi localizada, percebeu-se que seria impossível levar uma viatura até ao local, pelo que foi acionada a Força Aérea.

O helicóptero Koala conseguiu alcançar a mulher e levá-la até Santa Justa, na freguesia de São Pedro d'Arcos, onde a esperava uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima. Foi nessa viatura que, ao início da noite deste sábado, a mulher foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.