Onze jardins temáticos sobre religião chegam a Ponte de Lima em 2020

O Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima vai contar com 11 projetos temáticos de vários países, na próxima edição que decorrerá de maio a outubro de 2020. Segundo fonte daquele município, o júri já selecionou os participantes "num universo de 40 propostas oriundas de 14 países de todo o mundo".

A 16ª edição do festival tem por tema "As Religiões nos Jardins" e as criações selecionadas são provenientes de Portugal, Espanha, Escócia, República Checa, França, Inglaterra, Itália, Áustria, Roménia, Sérvia, Noruega, Polónia, Estados Unidos da América e Brasil.

Participarão no evento "Jardim de Osíris" de Oscar Sá e António Carvalho (Portugal), "La Chapelle" de Maria Jesus Mera Gonzaléz (Espanha), "The Dialogue Garden" de Magda Jandová e Viveiros Adoa (Espanha/ República Checa), "Peregrinação" de Reckless Orchard (Inglaterra), "Pandora's Box" de NACL TEAM (Itália), "Sanctuary of Invulnerability" de Boku University of Natural Resources and Life Sciences, Balint Enyedi, Melanie Mitterer e Claudia Wu (Áustria / Roménia) e "The Searching, de Viena" de Boku University of Natural Resources and Life

Sciences, Julia Linder, Jasmin Linder e Sigrid Jystad (Áustria / Noruega).

O júri lançou entretanto tema para o concurso da edição 2021, que será "Os Jardins e as Alterações Climáticas".