Piscinas do Festival Internacional de Jardins reabrem sábado em Ponte de Lima

As piscinas ao ar livre do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, em Viana do Castelo, reabrem ao público este sábado, dia 18 de julho, com novas medidas de segurança.

Em comunicado, a Câmara de Ponte de Lima explica que as regras de funcionamento das piscinas "sofreram algumas alterações, de forma a garantir as distâncias de segurança e as medidas preventivas de higiene, evitando o contágio de covid-19".

O Plano de Contingência elaborado para o espaço determina as regras a cumprir durante o período de funcionamento das piscinas, nomeadamente no que diz respeito às condições de circulação no interior do espaço e à compra dos ingressos.

