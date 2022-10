Ponte de Lima afirma-se como "capital do desporto equestre" com quatro eventos

Ponte de Lima vai receber, entre maio e agosto do próximo ano, quatro grandes eventos, que pretendem catapultar aquele município como "capital do desporto equestre". A Feira do Cavalo, que se realizará no segundo fim de semana de julho de 2023, é o certame de destaque. O calendário de eventos será apresentado no próximo dia 28 de outubro, em Lisboa.

"Vamos apresentar um conjunto de eventos que já estão programados para 2023, entre maio e agosto, basicamente com o objetivo de posicionar Ponte de Lima como a capital do desporto equestre em Portugal", adiantou esta quinta-feira o vice-presidente da câmara, Paulo Barreiro de Sousa, à margem de uma conferência de imprensa para divulgação de um outro programa, o "Em época baixa, Ponte de Lima em alta".

Este último prevê a dinamização do município entre este mês de outubro até abril. Contempla 12 diferentes eventos, tendo em vista a captação de visitantes e turistas para o concelho no período de outono e inverno. A gastronomia domina as iniciativas agendadas: fim de semana gastronómico da carne minhota, de 4 a 6 de novembro; feira do porco e das delícias do sarrabulho, de 27 a 29 de janeiro; e fins de semana do domingo gordo, de 17 a 19 de fevereiro, do bacalhau de cebolada, entre 17 e 19 de março, e da lampreia, de 14 a 16 de abril.

Ainda no domínio da gastronomia, Ponte de Lima receberá, este ano, o concurso Minho Young Chef Awards, de 21 a 27 de novembro. Será a eleição do melhor jovem chef do Minho, promovida pelo consórcio das CIM do Alto Minho, Ave e Cávado, e que se destina a escolas de hotelaria e estudantes da área dos 16 aos 26 anos de idade. "É um evento estratégico para nós, porque estamos a trazer inovação, ao nível da capacitação dos jovens chefs para o nosso território. É uma oportunidade para os alunos das nossas duas escolas profissionais que tem cursos de restauração e hotelaria", afirmou Paulo Barreiro de Sousa, considerando que "Ponte de Lima também se tem afirmado como um dos grandes polos gastronómicos do país, e só pode continuar a crescer se trouxer conhecimento ao território".

Até à primavera fazem ainda parte a Festa para Gente Miúda, de 16 a 18 de dezembro, a Verde Noivos, vocacionada para o setor dos casamentos, a 7 e 8 de janeiro, a feira 100% agrolimiano, dedicada à agropecuária, de 3 a 5 de março, uma feira de ambiente e energia, de 24 a 26 de março, e a Expo Caninas, a 29 e 30 de abril.

Descontos

Nos hotéis de Ponte de Lima, as estadias de sexta-feira e sábado, durante os eventos, atribuem 10% de desconto.

Leite creme

Os restaurantes oferecem leite creme de sobremesa, aos sábados e domingos, sempre que haja eventos no município.