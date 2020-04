Ponte de Lima antecipa subsídios de 100 mil euros a IPSS e bombeiros

A Câmara Municipal de Ponte de Lima antecipou em cerca de meio ano a atribuição de subsídios às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

Segundo fonte da autarquia, foi aprovada a atribuição imediata de apoios às IPSS, por norma concedidos "nos meses de outubro e novembro", no montante global de 82.100 euros.

À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, foi atribuído nas mesmas circunstâncias, um subsídio no valor 16.500 euros.

Face ao cenário da pandemia, a Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou ainda "a isenção do pagamento, nos meses de março, abril, maio e junho, das taxas municipais relativas à ocupação da via pública e publicidade a todos os estabelecimentos comerciais; do terrado relativo às Feiras e rendas de fogos e espaços municipais".

"Importa garantir que as entidades que trabalham no concelho ao nível do apoio aos cidadãos mais desprotegidos mantenham a sua capacidade de atuação", justifica a autarquia.