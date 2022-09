Ponte de Lima ao rubro com regresso das Feiras Novas

Cortejo de três horas e "loucura" de gente a assistir a um dos principais momentos do programa. Autarca confia que será ultrapassado "largamente" o habitual meio milhão de pessoas

Um cortejo com a duração de três horas, uma hora a mais que o habitual e com maior número de freguesias participantes, assistido por largos milhares de pessoas em todo o percurso, marcou este sábado o terceiro dia da edição de regresso das Feiras Novas de Ponte de Lima. A vila esteve ao rubro, com a assistência acompanhar, debaixo de um sol inclemente, o desfile de grupos de bombos, concertinas, trajes regionais, bandas de gaitas, gigantones e quadros representativos da maioria dos usos e costumes, atividades agrícolas, tradições e indústrias artesanais daquele concelho. O autarca local, Vasco Ferraz, confia que, até ao encerramento da chamada "romaria de noite e de dia", por praticamente não cessar de quarta-feira (7 de setembro) a segunda-feira (12), será superado "largamente" o habitual meio milhões de pessoas, que participava nas festas antes da pandemia.

"Está uma loucura", comentava uma presidente de junta que integrava o cortejo das freguesias, referindo-se à quantidade de gente que viu a assistir ao longo do percurso. José Teixeira, do Porto, habituado a frequentar as festas, brincou: "Só falta o Marcelo [Rebelo de Sousa]".

PUB

"Ponte de Lima é sempre um ícone das romarias populares e ao longo dos anos tem vindo a aumentar a afluência à festa. Este ano é mais um em que sentimos isso. Estamos orgulhosos e esperamos que toda a gente que venha goste e leve as Feiras Novas no coração", disse Vasco Ferraz, adiantando que, apesar de "ser difícil quantificar a quantidade de pessoas que entram no concelho nestes dias, acredito que possa ser consideravelmente superior a 500 mil".

"Houve um conjunto de freguesias, que normalmente não viriam, que acabaram por vir, porque é costume virem de dois em dois anos", explicou o presidente da comissão de festas das Feiras Novas, Gonçalo Rodrigues, comentando: "O cortejo tornou-se mais lento, mas com tanta vontade que as pessoas tinham de Feiras Novas e destas belas representações, acho que ninguém se importou com isso. Foi um quadro muito bonito".

Cortejo histórico

Este domingo, realiza-se, cerca das 15.30 horas, um segundo cortejo, de cariz histórico, com o tema "D. Teresa e o Lugar de Ponte".

Tourada

Às 18 horas haverá tourada num picadeiro na Expolima, com os cavaleiros Filipe Gonçalves, Marcos Bastinhas e Soraia Costa