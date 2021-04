Ponte de Lima aposta nas vendas online para alavancar comércio local

A Câmara de Ponte de Lima criou uma plataforma de vendas online para apoiar o comércio local, na recuperação da crise económica provocada pela pandemia.

A loja digital "Comprar Limiano", que foi apresentada esta quarta-feira de manhã, foi criada há duas semanas e, segundo informação do município, disponibiliza 400 produtos e "até ao momento já registou 46 inscrições, 32 negócios e 7500 visualizações".

O projeto avançou em colaboração com a Associação Empresarial de Ponte de Lima com o objetivo de "alavancar" o comércio local e também os serviços do concelho. E engloba os setores de Alimentação e bebidas; Arte e artesanato; Automóveis; Casa, bricolage e jardim; Eletrodomésticos, informática e recondicionados; Equipamentos, máquinas e ferramentas; Escritório, livraria e papelaria; Instrumentos musicais; Ourivesaria; Restauração e pastelaria; Saúde, higiene e beleza; Têxteis, vestuário e calçado e Turismo.

O presidente da Câmara, Vítor Mendes, destaca o facto de o projeto ser dinamizado por uma empresa local, a 'Weproductise', com sede em São Julião de Freixo. "O grande desafio está agora no aproveitamento que os comerciantes e os empresários fizerem desta ferramenta", referiu o autarca.

O município indica como "vantagens" daquela plataforma de vendas, o facto desta se encontrar disponível "24 horas por dia, sete dias por semana". E o facto dos consumidores "poderem procurar os seus produtos por categoria ou loja, não ser necessário registo nem login, nem smartphone nem de instalação de APPs". Indica ainda que podem ser efetuadas "compras a vários lojistas na mesma encomenda" e que esta pode ser entregue no domicílio, caso seja do interesse do cliente.