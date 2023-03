Ponte de Lima comemora 900 anos de vila

A apresentação de uma nova logomarca e de um website oficial, a apresentação pública do livro "Rainha D. Teresa «...E Fez Vila o Lugar de Ponte», e o espetáculo "Ruy" de Rui de Carvalho, são algumas das iniciativas que vão marcar o arranque, no próximo sábado, das comemorações dos 900 anos da outorga do foral de Ponte de Lima (1125).

Neste 4 de março, assinalam-se os 898 anos da origem daquela vila, e o município vai dar o tiro de partida para um programa comemorativo que culminará na mesma data em 2025.

As cerimónias oficiais, serão presididas pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e vão contar com apresença do Diretor Geral de Relações Externas da Junta da Galiza, Jesús Gamallo Aller, em representação da Xunta da Galiza.

PUB

Segundo comunicado divulgado esta quinta-feira pela câmara de Ponte de Lima, as comemorações dos 898 anos, vão prolongar-se por todo o fim-de-semana.

Do programa comemorativo do Dia de Ponte de Lima, no sábado, destaque para a apresentação da logomarca oficial e do website dos 900 anos da elevação do lugar de Ponte a Vila, por foral outorgado pela rainha D. Teresa, e já de "algumas das iniciativas que vão decorrer até ao ano 2025".

Consta ainda a inauguração da obra de requalificação de espaços comuns do Teatro Diogo Bernardes, sala que nessa noite receberá o ator Ruy de Carvalho com o espetáculo "Ruy".

O dia será ainda marcado pela inauguração de uma exposição de fotografia e da pintura, "Caminhos: O doce no Caminho Português de Santiago", na Torre da Cadeia Velha, promovida pela associação de Amigos e Amigas do Camiño Portugués a Santiago.

E a apresentação pública do livro "Rainha D. Teresa «...E Fez Vila o Lugar de Ponte», da autoria de Amândio de Sousa Vieira.

O programa inclui ainda, amanhã e sábado, a realização do 1º simpósio dedicado ao património gastronómico do Alto Minho, para debate "sobre os desafios, ameaças e oportunidade que a alimentação e a gastronomia enfrentam, desde a produção de recursos endógenos ao aumento dos padrões de qualidade de vida".

Nos dias 4 e 5, no espaço da Expolima, decorrerá uma prova de Paraquedismo, a contar para a taça de Portugal.

No domingo realiza-se um encontro concelhio de combos, da parte da manhã, e à tarde um desfile da tradição, entre a Avenida dos Plátanos, e passeios Sebastião Sanhudo e 25 de abril.