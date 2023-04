Ponte de Lima de luto pela morte do antigo autarca Francisco Abreu Lima

A Câmara de Ponte de Lima decretou dois dias de luto municipal pela morte do antigo autarca Francisco Abreu Lima.

De acordo com informação formação divulgada pelo município, o luto será cumprido esta quarta e quinta-feira.

As cerimónias fúnebres de Francisco Maia de Abreu de Lima, que foi presidente de Câmara de 1986 a 1990, decorrerão esta quarta-feira.

O corpo está em câmara ardente na Igreja da Misericórdia de Ponte de Lima. Às 14 horas realizar-se-á a missa e depois o funeral no cemitério das Regadas, em Arcozelo, Ponte de Lima. O município colocou a bandeira a meia haste.

"O Senhor Dr. Francisco Maia de Abreu de Lima, exemplo de cidadania, consagrou uma vida inteira ao serviço público, ocupando diversos cargos de direção na Administração Pública Central, sobretudo no âmbito dos serviços associados à Previdência e à Segurança Social", refere a nota de pesar do Município, descrevendo que "no desempenho da atividade profissional e na ocupação de cargos políticos, [Francisco Abreu Lima] procurou sempre, em respeito pelo mais elevados princípios da honradez e da dignidade humana, reunir consensos, tendo demonstrado disponibilidade total para servir a sua terra natal e o seu país".

Francisco Abreu Lima era viúvo e pai de três filhos.