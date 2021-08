Ponte de Lima festeja Feiras Novas com arruadas e procissão automóvel 

As Feiras Novas, festas do concelho de Ponte de Lima, vão realizar-se de 8 a 13 de setembro, com um programa diário que contempla desde arruadas a uma procissão automóvel nas ruas.

Segundo o programa que está a ser divulgado pelo próprio município, a "abertura oficial das Feiras Novas 2021" ocorrerá no dia 8, às 18.30 horas, no Largo de Camões. E contempla a abertura de uma exposição de fotografia sobre os 50 anos do Cortejo Histórico das festas.

No dia seguinte será apresentado o livro "As ovelhas do Minho" e dia 10, sexta-feira, será realizado, na Igreja Matriz, um concerto pela Banda de Música de Ponte de Lima, além de uma homenagem ao padre Eurico Pinto.

No sábado, o programa da festa prevê duas arruadas no Centro histórico da vila, uma de manhã, pela associação Banda de Música de Ponte de Lima, e outra à tarde, pela Banda de Moreira do Lima.

O mesmo está previsto acontecer no domingo, de manhã com a Banda de Música de Estorãos e à tarde com a Banda de S. Martinho da Gandra.

A edição deste ano encerra na segunda-feira, dia 13, com uma missa às 10.30 horas na Igreja Matriz, e uma "procissão automóvel em Honra de Nossa Senhora das Dores pelas ruas de Ponte de Lima, com guarda de honra dos Bombeiros Voluntários" daquele município.