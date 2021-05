Ponte de Lima: mulher furta objetos em ouro no valor de 30 mil euros

Hoje às 16:11 Facebook

O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez, recuperou esta terça-feira, dia 11 de maio, diversos objetos em ouro furtados de uma residência, no concelho de Ponte de Lima.

No decorrer de uma investigação por furto em residência, os militares da Guarda apuraram que tinham sido furtados diversos artigos em ouro, no valor estimado de 30 mil euros. No decorrer das diligências policiais foi identificada a autora do furto, uma mulher de 38 anos.

