Ponte de Lima prepara eventos equestres para 2021

A Câmara de Ponte de Lima, em Viana do Castelo, está já a preparar os eventos equestres para o ano de 2021.

Com uma tradição equestre de raízes bem vincadas, Ponte de Lima tem vindo a evidenciar nos últimos anos o seu caráter enquanto "Destino Equestre Internacional", com a organização de vários eventos que têm colocado a Vila Mais Antiga de Portugal na linha da frente do circuito mundial.

O cavalo, "enquanto produto de excelência do mundo rural, é hoje uma alavanca fundamental para a promoção do concelho, numa ótica transversal à preservação da cultura e valorização do endógeno, do desporto, do turismo, do lazer, e ainda, da dinâmica económica que imprime ao concelho".

