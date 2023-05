Ponte de Lima projeta Casa das Artes para ampliar ensino artístico

A Câmara de Ponte de Lima vai construir um novo equipamento para ensino de música, dança, teatro e pintura. Segundo Paulo Sousa, vereador da Cultura da autarquia, a obra está atualmente em fase de elaboração do projeto de arquitetura, que deverá, em princípio, ser divulgado em 2024. O futuro edifício, com três pisos, ficará localizado nas traseiras da Academia de Música do município.

"Temos o objetivo de promover a instalação em Ponte de Lima de uma Casa das Artes, associada à Academia de Música, para termos uma estrutura paralela para teatro, dança, pintura e música", anunciou Paulo Sousa, referindo que a ideia é "dar oportunidade a que os jovens, desde as primeiras idades, tenham oportunidade de acesso a ensino dentro das referidas áreas artísticas, durante o seu percurso académico". Outro objetivo é que "a comunidade possa beneficiar de aulas para crescer e para se valorizar pessoalmente".

"Acredito que, nos territórios como o nosso, é fundamental que haja inovação e criatividade, porque quanto mais criativos formos, mais resilientes e mais bem preparados para o futuro seremos", assinalou o autarca,

PUB

De acordo com o responsável, o projeto "deverá ser apresentado no próximo ano". "Neste momento, estamos a fazer o projeto de arquitetura e só a partir daí é que teremos uma ideia do valor que a construção irá implicar em termos de investimento", concluiu.

A Academia de Música de Ponte de Lima foi criada em 2007 e já abarca oferta de formação de diferentes tipos de música e de experiências artísticas. No edifício, propriedade da Câmara, e onde está instalada a Academia de Música Fernandes Fão (AMFF), funcionam cursos de iniciação, básico e complementar, dos três aos 17 anos, e ainda cursos livres.