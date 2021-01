Ponte de Lima recupera capela dedicada a Santiago de Compostela

A Câmara de Ponte de Lima vai recuperar a Capela de Santiago, que integra o caminho para Santiago da Compostela, na freguesia da Correlhã.

A autarquia aprovou a adjudicação da obra juntamente com a recuperação dos alçados e vãos do Museu dos Terceiros, pelo montante de cerca de 240 mil euros. A empreitada faz parte de um conjunto de intervenções programadas em torno do Caminho de Santiago.

"Prevê-se o restauro integral da Capela de Santiago, uma das poucas capelas dedicada a Santiago de Compostela, outrora pertencente à Casa de Bragança e, antes desta, à Igreja Compostelana, em pleno Caminho de Santiago, na freguesia da Correlhã", informa a Câmara Municipal de Ponte de Lima, em comunicado.

"A intervenção traduz-se na substituição dos pavimentos exteriores existentes em terra batida por pavimento em betuminoso colorido amarelo, execução de cobertura nova na capela, restauro das paredes alvenaria de pedra, restauro dos elementos decorativos em pedra, execução de novos rebocos, colocação de novos vãos e novas infraestruturas elétricas", acrescenta a autarquia.

A par da obra na Capela de Santiago da Correlhã, a autarquia concretizará também uma obra no atual Museu dos Terceiros, extinto convento franciscano do século XV, e "uma das mais antigas hospedarias onde pernoitavam peregrinos".

No mesmo comunicado, a câmara recorda que "viu aprovada a candidatura apresentada ao Norte2020, onde incluiu vários projetos de restauro e qualificação de espaços associados ao Caminho Português para Santiago de Compostela. E cujo montante de investimento é de 812.609,51 euros".