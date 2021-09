PSP reforça presença nas Feiras Novas para garantir controlo de normas

O Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo anunciou o reforço de efetivos nas Feiras Novas, que vão decorrer nos próximos dias na vila de Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando, apesar de o programa festivo "estar em conformidade com as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS), há uma preocupação com a possível aglomeração de pessoas" nas ruas nos próximos seis dias, pelo que a presença policial já habitual será reforçada.

As Feiras Novas vão realizar-se a partir desta quarta-feira até segunda, com um programa diário que contempla desde arruadas a uma procissão automóvel. "Vai ser destacado todo o efetivo do Comando que for necessário para tentar fazer cumprir as normas", declarou a fonte.

O Comando divulgou hoje um comunicado anunciando que "estará presente no evento em diversas vertentes, nomeadamente nas vertentes de prevenção e repressão da criminalidade, da manutenção da ordem pública, da prevenção rodoviária e no controlo das regras sanitárias relativas às normas impostas no combate à covid-19". A nota refere ainda que a PSP "irá contribuir para o cumprimento das regras através da presença e intervenção policial, quando necessário, assim como com operações de fiscalização rodoviária".

A PSP de Viana do Castelo também "aconselha todas as pessoas que se deslocarem a Ponte de Lima no período das Feiras Novas a cumprirem as regras estradais e as normas de prevenção da pandemia, a fim de promover a sua própria segurança e a de todos os presentes".

Segundo o programa das festas divulgado pelo município de Ponte de Lima, a "abertura oficial das Feiras Novas 2021" ocorrerá às 18.30 horas de hoje, no Largo de Camões, e contempla a abertura de uma exposição de fotografia sobre os 50 anos do Cortejo Histórico das festas. Na quinta-feira, dia 9, será apresentado o livro "As ovelhas do Minho" e na sexta-feira, dia 10, será realizado, na Igreja Matriz, um concerto da Banda de Música de Ponte de Lima, além de uma homenagem ao padre Eurico Pinto. No sábado, o programa da festa prevê duas arruadas no Centro histórico da vila: uma de manhã pela associação Banda de Música de Ponte de Lima e outra à tarde pela Banda de Moreira do Lima. O mesmo está previsto acontecer no domingo, de manhã com a Banda de Música de Estorãos e à tarde com a Banda de S. Martinho da Gandra.

A edição deste ano encerra na segunda-feira, dia 13, com uma missa às 10.30 horas na Igreja Matriz, e uma "procissão automóvel em Honra de Nossa Senhora das Dores pelas ruas de Ponte de Lima, com guarda de honra dos Bombeiros Voluntários" do município.