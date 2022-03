Receituário familiar de Ponte de Lima publicado em livro e website

Sabe como é que as avós e mães de antigamente confecionavam o famoso sarrabulho à moda de Ponte de Lima? Se a resposta é não, a partir desta sexta-feira, pode descobrir num livro e num website intitulados "Ponte de Lima à Mesa".

O projeto reúne receituário familiar tradicional recolhido ao longo dos últimos dois anos por equipas lideradas pelo arqueólogo Álvaro Campelo em todas as freguesias do concelho. Até agora, já foram recolhidas cerca de 600 receitas e as primeiras 100 foram agora publicadas em livro e disponibilizadas num site - ambos lançados hoje, nas comemorações do Dia de Ponte de Lima, que assinala os 897 anos do Foral de Dona Teresa (1125-2022).

As publicações física e virtual pretendem ser um contributo para a criação no futuro da Carta Gastronómica de Ponte de Lima. E dão a conhecer, desde já, como várias gerações de limianos e limianas confecionavam nas suas casas, pobres ou ricas, desde pão a sopas e caldos, receitas de carne e peixe, sobremesas e até gastronomia alternativa vocacionada para a saúde e bem estar.

Um dos pratos tradicionais que há muito saíram de portas das cozinhas das famílias de Ponte de Lima, para fazer delícias de milhares de seguidores, é mesmo o arroz de sarrabulho, que está a dar o mote estes dias a mais um "Fim-de-semana Gastronómico" no município. Até domingo, vai ser servido, com oferta de leite-creme como sobremesa, em 32 restaurantes.

A receita pode sofrer pequenas variações, mas segundo a descrita no projeto "Ponte de Lima à Mesa", o prato leva três carnes - porco, galinha gorda e vaca - cozidas em água com louro, cravinho, noz-moscada, pimenta e sal, e depois desfiadas. A água da cozedura é aproveitada para confecionar o arroz. Quando estiver meio cozido, junta-se o sangue do porco com um pouco de vinagre e carnes desfiadas. No fim, sumo de limão e cominhos. Acompanha com rojões, belouras, farinheira e chouriça verde.