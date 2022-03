Sarrabulho "do céu" é no restaurante do padre Lima

Menos temperos é o segredo da casa que faz parte dos 32 estabelecimentos de Ponte de Lima que aderiram ao fim de semana gastronómico. O prato está a ser servido hoje e amanhã.

Reparte a sua vida entre três paróquias do concelho de Arcos de Valdevez e um restaurante em Ponte de Lima. O padre João Lima de 76 anos, tem uma doutrina própria: tratar "da alma e do corpo" no altar e "do corpo e da alma" à mesa.

No seu restaurante, o Açude, situado junto ao rio Lima, um dos pratos de que é devoto para confortar o ser humano é o famoso arroz de sarrabulho. E por isso, este sábado e domingo, também faz parte do roteiro de 32 estabelecimentos, que lhe dedicam mais um fim de semana gastronómico.