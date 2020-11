Trabalhador em estado grave após cair de andaime em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um trabalhador da construção civil ficou, esta segunda-feira, em estado grave depois de ter caído de um andaime numa obra em Ribeira, Ponte de Lima.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, o homem, de 60 anos, terá caído de "uma altura de três a quatro metros, e ficou em estado bastante grave". "É um politraumatizado. Foi transportado para o Hospital de Braga", disse o responsável, referindo ainda que se desconhecem as circunstâncias em que ocorreu a queda. "Não houve testemunhas. Quando chegaram, a vítima já estava caída no chão", detalhou.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta para a ocorrência na Rua da Lebre, na freguesia de Ribeira, foi recebido às 10.35 horas. Foram mobilizados para o local, uma ambulância com dois operacionais dos Bombeiros e a SIV de Ponte de Lima, a VMER do Alto Minho e uma patrulha da GNR.