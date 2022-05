Três sapadores em estado grave após despiste na A27 em Ponte de Lima

Três sapadores florestais ficaram feridos com gravidade após despiste, seguido de capotamento, da viatura em que seguiam na A27, na zona de Estorãos, Ponte de Lima.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, as vítimas "com idades "entre 40 e 59 anos", foram transportadas, duas para o hospital de Viana do Csstelo e uma para o hospital de Braga. A viatura dos Sapadores, seguia no sentido Viana-Ponte de Lima, quando entrou em despiste, cerca das 20.04 horas.

Estiveram envolvidos no socorro, oito operacionais com três viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima, a SIV local, GNR e concessionária da A27.