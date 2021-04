Três trabalhadores intoxicados numa conduta em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:42 Facebook

Três trabalhadores de uma empresa de Lisboa, que operava na instalação de fibra ótica, em Anais, Ponte de Lima, ficaram esta tarde intoxicados, um deles em estado grave, numa conduta subterrânea. A vítima grave com 27 anos foi transportada para o hospital Pedro Hispano e as outras duas, vítimas leves, com 21 e 32 anos, foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 15.20 horas.

"As vítimas sofreram intoxicação por monóxido de carbono", por causa "de um motor de extração que funciona a gasolina que estava a trabalhar no local", informa o CDOS.

Estão envolvidos no socorro 15 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima, SIV e VMER e GNR.