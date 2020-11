Trinta e dois infetados em lar da Misericórdia de Ponte de Lima

JN/Agências Hoje às 13:35 Facebook

Vinte e quatro utentes e oito funcionários do lar Cónego Correia, da Misericórdia de Ponte de Lima, testaram positivo para o novo coronavírus, informou a Santa Casa daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

Em comunicado publicado na rede social Facebook, o provedor Alípio de Matos explica que, de "um universo de 91 idosos, foram efetuados testes a 90 idosos, tendo em conta que um utente está hospitalizado, pelo agravamento da sua situação clínica, sem qualquer relação com o vírus SARS-CoV-2".

Dos 90 testes efetuados, na terça-feira, aos utentes da Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) Cónego Correia, 24 viram confirmada a infeção por SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

No comunicado, Alípio de Matos acrescenta que "os idosos se encontram bem, sendo que alguns apresentam sintomas ligeiros".

Já dos 57 funcionários da instituição testados, oito estão infetados.

"Aguarda-se o resultado dos testes de dois colaboradores que estão em isolamento profilático e são acompanhados pelo Centro de Saúde de Ponte de Lima e/ou Saúde 24", refere a nota do provedor.

O responsável acrescenta que "os utentes estão isolados e está a ser realizada a individualização dos cuidados e a vigilância ativa de sintomas".

"Tendo em conta a existência de quatro alas distintas com quartos individuais, duplos e triplos, os quais têm casa de banho privativa, neste momento está a ser possível a manutenção de todos os utentes na valência, com a criação de três alas com doentes não-covid e uma ala com doentes covid", acrescenta.

A Lusa contactou Alípio de Matos para o questionar sobre a situação da outra ERPI do Centro Comunitário de Arcozelo afetada com um surto de covid-19, mas ainda sem sucesso.

Na terça-feira, o provedor disse à Lusa que, do total de 45 utentes daquela estrutura, 32 estavam infetados. Dos 38 trabalhadores, seis contraíram o vírus.

Na segunda-feira, Alípio de Matos confirmou a morte de uma utente de 92 anos, infetada por SARS-CoV-2.