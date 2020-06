Ninho de vespa asiática em habitação de Valença deixa moradores em alerta

Hoje às 18:31 Facebook

Glória Quintião descobriu algo estranho no alpendre da moradia onde reside, em Valença. Um ninho oval tinha aparecido entre o teto e uma das paredes, mesmo por cima da porta principal. Esta segunda-feira, uma equipa da Proteção Civil do concelho deslocou-se ao local e confirmou que se trata de um ninho de vespa asiática.

"Na minha ignorância, pensei que tinha a ver com pássaros e não liguei", garante a proprietária, que na altura desvalorizou o ninho. No passado sábado, prossegue, "veio um senhor deitar um remédio num limoeiro". Foi então que o alerta surgiu: "Ele disse ao meu genro que o ninho era de vespa asiática". A família, evidentemente, ficou alarmada, e durante o resto do fim de semana tiveram de evitar a zona.

Esta segunda-feira, uma equipa da Proteção Civil de Valença interveio. "Injetaram um produto e garantiram-me que elas morrem todas. Disseram-me que virão amanhã remover o ninho já com todas as vespas mortas. Foram todos cinco estrelas! Muito simpáticos", elogia a proprietária da moradia, sublinhando, no entanto, que deve servir de "alerta e de exemplo" para outros moradores no concelho.

