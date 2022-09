 "Shuttle" sem condutor regressou à ponte de Valença para primeira viagem transfronteiriça

Após vários testes, anteriormente já ali realizados, um "shuttle" sem condutor de tecnologia avançada regressou esta quarta-feira à velha ponte metálica de Valença, para uma primeira viagem "histórica transfronteiriça".

O veículo cumpriu testes na travessia e nas instalações do Centro Tecnológico de Automação da Galiza, com o objetivo de "demonstrar o valor do 5G na mobilidade autónoma conectada (CAM) em condições transfronteiriças". Segundo comunicado emitido pela câmara de Valença, esta quarta-feira de manhã, foram também divulgado os resultados dos testes, numa cerimónia com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Valença, Ana Paula Xavier e do Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro. De seguida decorreu uma demonstração pública, em que "o shuttle autónomo encontrou vários obstáculos, todos ultrapassados graças à conectividade 5G". "Os insights resultantes do projeto 5G-MOBIX servirão de informação de base para a definição de novas regulações e standardizações, a nível europeu, relacionadas com a Mobilidade Autónoma Conectada, bem como para impulsionar

o desenvolvimento de novos modelos de negócios em torno desta área", informa aquele comunicado, citando a vice da autarquia de Valença, Ana Paula Xavier. "Hoje fez-se história nesta Eurocidade e nesta ponte com a primeira viagem de condução autónoma 5G transfronteiriça, entre Portugal e Espanha. Entre Valença e Tui. Os resultados esperançosos dos testes, até hoje realizados, são uma porta aberta para o futuro das empresas, da indústria e da administração pública", declarou aquela responsável, acrescentando que "no caso específico de Valença e Tui, os benefícios das tecnologias 5G permitirão uma mobilidade interurbana inteligente e sustentável".

A iniciativa 5G-MOBIX, financiada pela União Europeia (2018-2022) no âmbito do Horizonte 2020, tem como objetivo "estabelecer a base para o desenvolvimento de corredores 5G e impulsionar o desenvolvimento de oportunidades aplicadas à Mobilidade Autónoma Conectada".

O consórcio reúne 58 parceiros de 13 países da União Europeia, Turquia e Coreia do Sul, entre outros.