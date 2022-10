Aluno ferido em confronto com colega em escola de Valença

Um aluno com 10 anos do Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, em Valença, ficou ferido numa briga com um colega da mesma idade, na sexta-feira à tarde.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o caso envolveu dois rapazes.

"Um deles deu um estalo no outro e, entretanto, criou-se algum ruído à volta da situação", informou a fonte, referindo que "foi chamada a ambulância mas o aluno foi assistido no próprio local".

A corporação de Bombeiros de Valença informou que o alerta foi dado cerca das 16.15 horas de quinta-feira, tendo uma criança sido

transportada para o serviço de urgência básica de Monção, com ferimentos ligeiros.

No local esteve uma ambulância da corporação e uma patrulha da GNR.