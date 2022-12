Antigo cineteatro de Valença vai ser recuperado como espaço multifuncional

A Câmara Municipal de Valença anunciou que vai avançar com a recuperação de um antigo cineteatro, com 330 lugares, localizado no interior da fortaleza daquela cidade.

O anúncio foi feito pelo autarca José Manuel Carpinteira, referindo que o projeto está em elaboração pelo arquiteto Marques Franco.

"A autarquia espera, em breve, ter o projeto base que permita dar um passo decisivo para a recuperação deste edifício histórico da Fortaleza de Valença, devoluto, há já muitos anos, e em avançado estado de degradação", informou José Manuel Carpinteira.

PUB

"Queremos recuperar este edifício que representa a memória da cultura e da identidade valencianas e dar-lhe nova vida, como um espaço cultural, multifuncional, ao serviço dos valencianos e de quem nos visita", lê-se no comunicado da autarquia.

De acordo com a câmara de Valença, o edifício do cineteatro foi construído pela Associação Artística Valenciana, mais tarde designada Associação Valenciana de Socorros Mútuos, na segunda metade do século XIX. E foi considerado, "nos seus primeiros anos, como um equipamento de grande qualidade, com capacidade para 330 lugares, uma sala de espetáculos referência no Alto Minho".