Artes de rua animam Valença e Tui no próximo fim de semana

As cidades de Valença e Tui (Galiza) vão ser palco do Festival Internacional de Artes de Rua (F.I.A.R.), entre os dias 23 e 25 de julho.

O programa do evento, divulgado na terça-feira, contempla 24 espetáculos de teatro, dança, malabaristas, palhaços, magia e música. As performances serão protagonizadas por artistas de quatro países: Itália, Espanha, França e Portugal.

Durante os três dias os espetáculos decorrerão em pontos fixos de ruas e praças. Em Valença, no Jardim das Amoreiras, no Largo do Governo Militar, na Fortaleza e no Jardim Municipal. E em Tui, na Praza do Concello, Paseo da Corredoira e Paseo Fluvial.