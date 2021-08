Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:37 Facebook

Um bebé nasceu, esta segunda-feira, numa ambulância de socorro dos Bombeiros Voluntários de Valença. Segundo informação divulgada pela própria corporação, auxiliaram o parto "o Subchefe António Presa e a Bombeira de 3ª Ângela Cunha, apoiados posteriormente pela equipa SIV Valença".

A ambulância seguia, por ordem CODU para o Hospital de Viana do Castelo. A evolução do trabalho de parto obrigou os operacionais "à conclusão do mesmo antes da chegada à unidade hospitalar".

"Tanto o recém-nascido como a progenitora estão bem de saúde após a avaliação no local e posteriormente no ULSAM Viana do Castelo", informou a corporação, parabenizando os seus operacionais.