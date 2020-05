Câmara de Valença investe mais de 100 mil euros em novo cais junto ao rio Minho

Hoje às 17:56 Facebook

A Câmara Municipal de Valença informou, esta segunda-feira, que foi construído um novo cais flutuante, na freguesia de São Pedro da Torre, num investimento de 105 mil euros.

De acordo com o município, a nova estrutura, destinada a embarcações de pesca, "pretende valorizar a margem ribeirinha, do rio Minho, na parte sul do concelho" e "melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade dos pescadores que utilizam o rio Minho como forma de vida".

"Em São Pedro da Torre, encontra-se uma das principais comunidades de pescadores do concelho. Esta é uma zona de excelência para a pesca profissional, sobretudo do sável e da lampreia no rio Minho. Com este novo cais, os pescadores ganham uma estrutura de apoio fundamental para desenvolverem a sua atividade", explica a autarquia, em comunicado.

