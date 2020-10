Cancelada tradicional Feira dos Santos de Cerdal

A tradicional Feira dos Santos em Cerdal, Valença, foi cancelada devido à pandemia.

A Paróquia de Cerdal, decidiu cancelar a tradicional e secular feira, que se realiza todos os anos no Largo de S. Bento naquela freguesia, em 1 e 2 de novembro.

O certame, que anualmente atrai milhares de pessoas, sobretudo espanhóis, foi cancelado "após serem consultadas as autoridades locais e o Delegado de Saúde de Viana do Castelo uma vez que as graves circunstâncias sanitárias, tanto em Portugal como na Galiza, não permitem a realização de um evento com tanta adesão". A mesma paróquia "lamenta a decisão, pedindo "a compreensão aos habituais visitantes".