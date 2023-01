Cavalgata de Reis: "O meu rapaz anda aí a apanhar rebuçados feito maluco"

Cavalgata de Reis em Valença e Tui deixa multidão em êxtase com "chuva" 1300 quilos de "caramelos" espanhóis. Cortejo encheu as ruas na fronteira

A apanha do rebuçado é um dos encantos da tradicional Cavalgata, que na véspera do dia de Reis, invade as ruas de Valença e Tui. E esta quinta-feira não foi exceção.

Após dois anos de interregno por causa da pandemia, o cortejo dos reis magos e carros alegóricos de instituições dos dois municípios, regressou às ruas.

Melchior, Gaspar, e Baltazar, e mais cerca de uma centena de figurantes atiraram pelo ar cerca de 1300 quilos de rebuçados, deixando a multidão em êxtase.

"Com tanto rebuçado a voar, ninguém me compra pipocas, mas venho na mesma. Gosto. Ao menos divirto-me, saio de casa para me divertir com as pessoas", contou Maria Fernandes, vendedora de pipocas, que se deslocou de Braga com a sua barraca e instalou-se na principal avenida de Valença.

Mãe de um casal, Bia e Bruno, vibrou com a festa de reis e principalmente os rebuçados, fizeram a sua alegria e a dos filhos. "O meu rapaz anda aí a apanhá-los feito maluco", disse sorridente.

A Cavalgata espalhou sorrisos e gargalhadas de crianças e adultos.

"É um dia muito bonito, sobretudo para os 'nenos' (meninos em galego). Ficamos felizes só de ver as sua caras de alegria", comentou Carmen Gonzalez da associação cultural "Xuntanza de Randufe", que participou no desfile. No carro alegórico galego, o 'neno' Rodrigo desfilava com um boné de Pikachu. "Gosto dos Reis. O meu preferido é o Melchior, porque é o que vai à frente", disse.

André Martins, professor de Educação Física de 34 anos, veste a pele de Baltazar há 13. Nos últimos dois anos, também figurou, mas numa iniciativa estática, por causa da pandemia. "Isto já faz parte da minha vida. É uma ilusão poder voltar às ruas. É ótimo. A Cavalgata estática num cenário é boa, mas a verdade é que já havia saudade de vir para as ruas, sentir as pessoas e estar mais próximo", disse no arranque do desfile, por entre pedidos de selfies de portugueses e espanhóis.

Os amigos Pablo, Ainoa e Javier vieram de Tomiño (Galiza) e retrataram a partida da Cavalgata ao lado de Baltazar.

"Viemos para a festa. Depois vamos comer com a família e sair para celebrar", comentou Pablo, referindo que os Reis são uma das maiores festas em Espanha.

A ​​​​​​​Cavalgata de Reis é organizada pela Eurocidade Tui-Valença.