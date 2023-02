Centro de saúde de Valença "é o primeiro do país" com consulta de oftalmologia

O centro de saúde de Valença reforçou a oferta de cuidados de saúde à população, com consultas da especialidade em oftalmologia.

Segundo informação divulgada hoje pela Autarquia, trata-se de "uma iniciativa-piloto da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), que está a desenvolver consultas, em Valença, o primeiro centro de saúde do país a ter esta valência médica".

O centro de saúde de Valença, que serve utentes dos concelhos de Valença, Monção e Melgaço, passa agora a dispor de sete consultas hospitalares de especialidade, nomeadamente endocrinologia, pediatria, psiquiatria, psicologia, hemoterapia, psicologia do CRI (quinzenalmente) e oftalmologia.



"Relativamente à medicina geral e familiar, nomeadamente no que diz respeito à saúde de adultos, saúde infantil, saúde juvenil, planeamento familiar, saúde materna e domicílios, o centro de saúde conta, atualmente, com um corpo clínico constituído por nove médicos e dez enfermeiros", informa a Câmara de Valença, adiantando ainda que os "novos serviços médicos surgem na sequência do plano estratégico da ULSAM, em articulação com a Unidade de Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) e em colaboração com o município de Valença".

Do plano consta "o alargamento das especialidades médicas disponibilizadas e a realização de investimentos estruturantes, nomeadamente e numa 1.ª fase, a reabilitação e requalificação dos espaços, num investimento de cerca de 600 mil euros", e ainda "a intenção de, numa 2.ª fase, avançar com a construção de um novo edifício, adjacente às atuais instalações do centro de saúde".

O município liderado por José Manuel Carpinteira (PS) indica que estão a ser "criadas condições para a conquista de mais especialidades médicas acessíveis aos utentes, ambicionando, assim, a reabertura do Serviço de Atendimento Permanente (SAP)". E anuncia também que em breve será aberto ao público um balcão SNS24, na sede da Junta de Freguesia de Cerdal.