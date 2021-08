Choque frontal na EN13 provoca ferido grave em Valença

Um homem de 66 anos ficou ferido com gravidade e outro, de 19, sofreu ferimentos ligeiros, num choque frontal ocorrido esta quinta-feira, cerca das 16.14 horas, entre duas viaturas ligeiras de passageiros na Estrada Nacional (EN) 13, em São Pedro da Torre, Valença.

Segundo fonte do corpo de Bombeiros de Valença, foi mobilizado para o local um helicóptero do INEM para transporte do ferido grave, mas a operação foi abortada "por falta de condições de saúde da vítima (sofreu perfuração de pulmão)".

O meio aéreo chegou mesmo a aterrar no aeródromo de Cerval, a cerca de um quilómetro da zona do acidente.

Ambos os sinistrados foram transportados por via terrestre para o hospital de Viana do Castelo. A EN13 foi cortada durante "cerca de meia hora" para a operação de socorro e, de acordo com a mesma fonte, o trânsito já foi restabelecido totalmente (cerca das 17.29 horas).

Dezassete operacionais com oito viaturas dos Bombeiros, SIV e GNR de Valença, além do helicóptero, foram os meios mobilizados para o sinistro.