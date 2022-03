Coluna de camionistas espanhóis tentou bloquear ponte internacional de Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma coluna de camiões de transporte de mercadorias espanhóis aproximou-se esta sexta-feira da fronteira, com intenção de bloquear a ponte internacional de Valença, mas o protesto foi desmobilizado.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, aquela força de segurança mobilizou meios ao início da manhã, após ter recebido informação que a ação estaria prevista para as 8.15 horas. A concentração terá sido desmobilizada e seguiu noutra direção. Em Espanha decorre há cinco dias uma greve das transportadoras contra o aumento dos combustíveis. Têm sido registados incidentes com camionistas em vários pontos do país vizinho.

"Tivemos o anúncio que estariam a juntar-se perto da fronteira com Portugal, para fechar a ponte internacional de Valença, que dá acesso à autoestrada (A3 Valença-Porto), mas não se concretizou. Tivemos a informação que deram a volta e foram em direção a Porriño. Eram cerca de 30 camionistas", informou a fonte, referindo que patrulhas da GNR estiveram na ponte e "estava tudo tranquilo". "Estamos a acompanhar e relativamente à nossa área, não há registo de qualquer incidente relacionado [com a greve]", concluiu.

Em Espanha, os transportes de mercadorias estão em greve por tempo indeterminado, com piquetes espalhados pelas várias regiões. Têm sido registados bloqueios de estradas, apedrejamentos, pneus furados e lançamentos de pneus em chamas. Há notícia de camionistas de outros países, incluindo de Portugal, impedidos de circular.

A aproximação à fronteira com Portugal de espanhóis da coluna de camionistas, terá sido a primeira situação relacionada com a paralisação. Os locais mais próximos onde se registaram incidentes nos últimos dias, forma o polígono industrial de Porriño e porto de Vigo.