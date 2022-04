Compasso transfronteiriço voltou "à moda de uma procissão" 

É tradição em Valença e Tui levar cruz a beijar à margem oposta.

Manuela Lima, de 72 anos, nascida e criada em Cristelo Covo, Valença, mirava com saudade, esta segunda-feira à tarde, o movimento de barcos com bandeiras portuguesa e espanhola, para lá e para cá no rio Minho, ao som de bombos e gaitas de foles. A tradição pascal do Lanço da Cruz, que promove a travessia dos compassos entre as duas margens, em Valença e Tui (aldeia de Sobrada), em sinal de amizade entre os povos, foi recuperada após dois anos de interregno por causa da pandemia. Cumpriu-se ainda sem beijos na cruz, apenas com a permissão de vénias, mas já com aglomeração de romeiros em terra para assistir ao ritual nas águas e saudar o compasso vizinho que chega de barco.

A saída e chegada das embarcações foi, este ano, transferida para um cais situado a cerca de 600 metros do habitual por questões de segurança. Uma alteração que obrigou as pessoas a deslocarem-se atrás do pároco durante um percurso maior e acabou por conferir novo formato à visita pascal transfronteiriça.

"Tem mais gente do que o costume porque as pessoas estavam com saudades disto. É uma tradição muito bonita e para mim com este percurso ainda achei mais bonito, porque [o compasso] veio à moda de uma procissão", comentou Manuela Lima, emocionando-se com o regresso do Lanço da Cruz no embarcadouro onde brincava na infância. "É a primeira vez que se dá neste local, porque a parte de cima está estragada e não permitiram. Para nós é uma alegria, porque fomos todos criados aqui. Sinto alegria que o Senhor passe aqui", disse, com a voz embargada.

Alegre com a renovação do Lanço da Cruz, o pároco de Cristelo Covo, Eugénio Silva, percorreu a parte de ecovia até ao novo cais de saída, com entusiasmo, apesar da tradição ainda se fazer com limitações. "Este regresso era esperado e de que maneira, até por mim. Estar aqui no meio das pessoas e ver a alegria de um lado e do outro é uma maravilha", comentava rodeado de gente que o seguiu para assistir à sua saída para o rio.

Este ano, o sacerdote ainda não foi levar a cruz a beijar às casas

"Não houve visita pascal em todo o concelho de Valença. Isso ainda aumenta mais a saudade, então optamos por fazer o Lanço da Cruz mesmo com limitações", justificou o sacerdote, adiantando que, antes da saída para o rio, foram realizadas celebrações na igreja. "As pessoas fizeram a adoração da cruz com uma vénia ou ajoelhadas, como quiseram, mas não fomos de casa em casa para evitar contactos", explicou, sublinhando que o mesmo aconteceu ao cumprir o Lanço da Cruz.

"Este ano entramos no barco ali no bairro dos pescadores porque no cais está o passadiço partido, vamos a Sobrada (Tui) cumprimentar as pessoas e não damos a cruz a beijar. O padre galego faz igual em Cristelo Covo", indicou.

De barco, do outro lado do rio, da localidade galega de Sobrada, atravessou o pároco José, conhecido por "padre Pepe". Feliz com o regresso da tradição. "Já venho há muitos anos e agora já tinha saudades. Não podemos beijar a cruz, apenas uma inclinação da cabeça, mas é a mesma alegria. O que interessa é que se faça com fé", resumiu.