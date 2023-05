Dois feridos graves em colisão de motociclos e carro na A3

Dois feridos graves é o resultado de uma colisão entre um veículo ligeiro e dois motociclos na A3 em Valença, este sábado.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o alerta foi dado às 13.05 horas. O acidente ocorreu ao quilómetro 109 da A3, no sentido Norte-Sul.

No local encontram-se seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros de Valença, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço.