A Duendelândia, em Valença, abre portas esta quinta-feira.

Durante duas semanas, os mais pequenos poderão divertir-se num mundo mágico, com a Casa do Pai Natal, o percurso Duendaventura com arborismo suspenso, o Bosque Encantado, as pinturas faciais, a modelagem de balões, os ateliês de manualidades, a carta ao Pai Natal e a oferta de rebuçados.

