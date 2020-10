Eletrificação da Linha do Minho até Valença concluída até ao final do ano

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:41 Facebook

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2021, entregue na segunda-feira na Assembleia da República, o Governo estima investir "384 milhões de euros em infraestruturas ferroviárias para o próximo ano, em quatro corredores estruturantes".

De acordo com o relatório, apresentado hoje ao país, no caso do Corredor Norte-Sul, as intervenções "incluem a eletrificação da linha do Minho, já concluída em 2019 no troço entre Nine e Viana do Castelo, prevendo-se que, até ao final de 2020, a empreitada no troço entre Viana e Valença seja finalizada".

No documento, o Governo propõe alocar 147 milhões de euros ao Corredor Internacional Sul, 99 milhões de euros ao Corredor Internacional Norte, 78 milhões de euros ao Corredor Norte-sul e 60 milhões de euros a Corredores Complementares, de acordo com uma estimativa dos investimentos estruturantes a realizar pela Administração Central.