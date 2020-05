Eletrificação da Linha do Minho até Valença concluída até final do ano

As obras de eletrificação da Linha do Minho até Valença deverão ficar concluída até ao final deste ano. O prazo foi avançado esta sexta-feira pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de assinatura de lançamento do projeto de uma nova via no Vale do Neiva em Viana do Castelo.

"Temos a previsão de que esta fase da eletrificação possa ficar concluída até ao final deste ano. É a nossa melhor estimativa neste momento", declarou aquele governante, referindo que "o investimento global" na Linha do Minho, entre Nine e Valença, ronda "86 milhões de euros, mas haverá sempre qualquer coisa e poderá chegar aos 100 milhões".

Jorge Delgado adiantou ainda que a intervenção naquela via férrea "tem uma componente tripla: eletrificar, sinalizar de forma eletrónica com sinalização de nível internacional e dotá-la de capacidade para operar comboios com 750 metros, criando pontos de cruzamento e com isso aumentar muito a eficácia do ponto de vista competitivo para o transporte de mercadorias".

A primeira fase da modernização da Linha do Minho entre Nine e Viana do Castelo, numa extensão de 44 quilómetros foi já inaugurada em 15 de junho de 2019, altura em foi iniciada a circulação elétrica. A obra foi executada em 820 dias. Decorre agora a segunda fase da eletrificação até à fronteira em Valença, que tem sofrido atrasos.

Jorge Delgado garantiu a sua conclusão ainda este ano e também destacou a importância da eletrificação neste período pós-pandemia, durante o seu discurso na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração para apoio técnico no projeto de execução da nova via do Vale do Neiva, entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara de Viana.

Trata-se de um investimento de oito milhões de euros para a construção de uma nova ligação, com 5,2 quilómetros, à autoestrada A28. A via servirá as freguesias de Alvarães, Vila de Punhe, Mujães, Barroselas e Carvoeiro, e respetivas zonas industriais. O projeto de execução deverá estar concluído no primeiro semestre de 2021 e a Câmara de Viana estima que a obra possa ser executada até final de 2023.