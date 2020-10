Eurocidades minhotas vão partilhar bicicletas a partir da primavera

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 00:42 Facebook

As Eurocidades de Cerveira-Tomiño, Valença-Tui e Monção-Salvaterra vão ter, a partir de março de 2021, gestão partilhada de bicicletas elétricas nos seus núcleos urbanos.

Segundo informação divulgada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, trata-se de um "projeto piloto de mobilidade sustentável transfronteiriço, promovido pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho, que foi apresentado esta terça-feira de manhã, no Parque de Lazer do Castelinho, em Cerveira".

A iniciativa envolverá um investimento de 90 mil euros e prevê a distribuição de "42 bicicletas" pelos seis municípios portugueses e galegos, "com GPS incorporado e um sistema baseado no uso de aplicação móvel (APP) e da utilização de cartão de utilizador RFID". "O projeto prevê a instalação, em cada um dos concelhos de cada eurocidade, de uma estação de parqueamento virtual, sendo que cada bicicleta se encontra ainda equipada com sistema de fecho eletrónico que permite o bloquear em qualquer ponto e fazer uma interrupção temporária da viagem", refere a nota divulgada pelo município.

O presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira e diretor do AECT Rio Minho, Fernando Nogueira, considera: "Estamos a fazer história com um projeto pioneiro de mobilidade sustentável transfronteiriça".