Faleceu Rosa que há um mês celebrou 107 anos em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Faleceu esta quarta-feira Rosa Araújo, a habitante de Taião, Valença, que há cerca de um mês completou 107 anos.

Segundo um dos bisnetos da idosa, Daniel Cunha, o falecimento ocorreu esta quarta-feira perto das 18 horas na sua residência habitual (da neta Sandra). Rosa tinha sido hospitalizada na terça-feira com uma infeção pulmonar e teve alta esta quarta-feira, mas acabou por falecer.

Rosa Araújo tinha cumprido 107 anos. A festa de aniversário contou com a presença de ilustres do concelho. Participaram na celebração, com direito a bolo e brinde com vinho do Porto, o autarca de Valença, Manuel Lopes e o pároco de Taião, Ricardo Esteves.

Mulher do campo, viúva de um militar, Joaquim, com quem esteve casada meio século, teve 14 filhos. Conta 31 netos, 60 bisnetos e 23 trinetos, o mais novo ainda bebé.