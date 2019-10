Hoje às 15:43 Facebook

A Feira dos Santos de Cerdal, em Valença, vai voltar a realizar-se nos dias 1 e 2 de novembro, com mais de 400 expositores.

Considerada a última grande feira romaria do calendário anual do Noroeste Peninsular, reúne tendas que "vendem de tudo", desde vestuário, louças, calçado, gado, produtos do campo, maquinarias agrícolas, e dispõe ainda das tradicionais tasquinhas, parques de diversões, entre outras iniciativas.

