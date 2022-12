Fortaleza de Chocolate anima Valença até terça-feira

Um evento temático dedicado ao chocolate está a animar a zona histórica de Valença. A Fortaleza de Chocolate começou no feriado e prolonga-se até terça-feira. E há produtos para todos os gostos, à base de chocolate: bombocas, cascatas, fondues, crepes, waffles, brigadeiros, trufas, bombons, torrões, espetadas de fruta, ginjinhas e outras variantes.

Doceiros, pasteleiros, produtores de chocolate e chocolatiers portugueses e espanhóis, mostram as suas criações no evento.

A feira decorre em seis pontos diferentes da fortaleza, entre o Jardim das Amoreiras e Largo do Bom Jesus, na Coroada e Praça da República, Rua da Oliveira, Largo do Governo Militar e Travessa do Hospital Militar, no Recinto Magistral, entre as 10 e as 20 horas.

Segundo informação divulgada pela câmara de Valença, organizadora do evento, a Fortaleza de Chocolate insere-se na programação de Natal, que prolonga até às festividades dos Reis.

Este domingo, a feira dedicada ao chocolate inclui animação itinerante e um showcooking com Marco Fernando Silva (Casa do Cacau).

Na próxima terça-feira, o evento mantém animação de rua e contempla uma Oficina Chocokids, com Alexandra Aparecida Silva (Cestas e Chocolate Minho).