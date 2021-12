Fortaleza de Chocolate em Valença visitada por 20 mil pessoas

Durante seis dias, Valença foi destino para cerca de 20 mil apreciadores de chocolate. A zona histórica da cidade recebeu, após dois anos de interregno por causa da pandemia, mais uma edição do evento Fortaleza de Chocolate.

Estiveram presentes 20 expositores com cerca de meia centena de variedades de chocolate. O evento, que encheu as ruas de Valença, terminou na terça-feira e teve grande procura de portugueses e espanhóis.

"A Fortaleza de Chocolate de Valença acabou por superar as expectativas do município depois de 6 dias de feira marcados pela incerteza relativamente às más condições climatéricas e ao controlo fronteiriço que se verificou devido à pandemia de covid-19. Passaram [pelo evento] mais de 20 mil pessoas, sendo que os melhores dias do certame foram o domingo e esta quarta-feira, dia 8", informou esta quarta-feira a Câmara de Valença, referindo que as más condições meteorológicas verificadas na segunda e terça-feira faziam prever que o último dia da feira também fosse assolado por chuva e vento. No entanto, a previsão acabou por não se verificar, o que resultou num dia com bastante adesão ao chocolate.

"Apesar de todas as dificuldades, o município congratula-se com a êxito desta feira garantindo que, em 2022, será, novamente uma realidade", rematou.