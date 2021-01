Fronteira de Valença calma no primeiro dia de controlo de circulação

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:05 Facebook

A calma tomou conta da ponte internacional entre Valença e Tui este domingo, o primeiro dia de encerramento de fronteiras no âmbito do "autoconfinamento" decretado para tentar travar a pandemia de covid-19.

Num balanço feito pela GNR, no local, passaram a travessia enrte Portugal e Espanha cerca de 200 viaturas, até às 16 horas.

"Como é fim de semana, está bastante calmo. Presumimos que a partir de amanhã comece a complicar tendo em conta a grande quantidade de trabalhadores transfronteiriços que temos nesta área do Alto Minho", declarou ao "Jornal de Notícias", António Lima, Inspetor Chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). "Hoje só passaram mesmo aquelas pessoas que reuniam condições que precisavam de entrar ou sair de território nacional", acrescentou.

Entre a meia-noite e as 16 horas desde domingo foram fiscalizadas 275 pessoas, 77 viaturas pesadas e 141 ligeiros. Não foi permitida a passagem a duas viaturas.

Sem o controlo fronteiriço agora instalado, normalmente costumam atravessar aquela ponte milhares de viaturas. E mesmo com o SEF e GNR a controlar, é a zona do país com maior número de atravessamentos seguida de Caia e Chaves.

Durante o primeiro encerramento de fronteiras, entre março e junho de 2020, aquele Ponto de Passagem Autorizado (PPA), o único no Alto Minho, (a ponte Monção-Salvaterra abre parcialmente) registou "mais de 40% das passagens" registadas nas fronteiras portuguesas, disse António Lima.