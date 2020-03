Funcionários municipais de Valença desinfetam as ruas

Hoje às 17:36 Facebook

As ruas de Valença estão, esta segunda-feira, a ser desinfetadas por funcionários municipais. Mais uma medida de prevenção do município, perante a ameaça do novo coronavírus.

O Município de Valença cancelou, na passada quarta-feira, e "por tempo indeterminado", todas as atividades e eventos públicos da responsabilidade do município ou nos quais este seja parceiro, designadamente espetáculos/eventos sociais, culturais, desportivos e/ou recreativos, assim como a feira.

