Grupo de Jovens de Valença convoca população para criar bandeira humana

O Grupo Jovens de Valença, de inspiração cristã, lançou uma convocatória nas redes sociais no sentido de desafiar toda a população do concelho a comparecer no próximo domingo, no Estádio Dr. Lourenço Raimundo, para formar uma bandeira nacional humana.

A organização garante que "existe um plano de contingência da câmara e do estádio valenciano, bem como autorização da DGS para o evento, com todas a medidas de segurança". A iniciativa, referem, é aberta a todas as idades. Pretende assinalar "o encerramento do mês de maio, dedicado à Senhora de Fátima". Durante o momento, adiantam, será também largado "um terço composto por 150 balões".

